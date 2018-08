Fiorentina-Chievo gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 2ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata Fiorentina-Chievo, caldissima sfida della 2ª giornata di Serie A. Le due squadre hanno una precisa missione: cominciare la stagione con il piede giusto. Per i viola è la prima gara, visto il rinvio del match contro la Sampdoria, mentre per i clivensi è già la seconda, ma la prova offerta nella sconfitta contro la Juve al Bentegodi fa comunque ben sperare per il futuro. Su Calcio News 24 gol, highlights e sintesi del match dell’Artemio Franchi.

8′ – La Fiorentina è già in vantaggio grazie ad una rete clamorosa di Milenkovic: sassata dalla grande distanza che toglie le ragnatele dall’incrocio della porta difesa da Seculin.

42′ – Eccolo il 2-0 della viola con Gerson che risolve un batti e ribatti in area insaccando da pochi metri dopo respinta di Seculin

3′ st – Arriva anche il 3-0 che chiude probabilmente la gara. Benassi gira a rete uno splendido cross di Simeone dalla sinistra. Non può nulla questa volta Seculin.