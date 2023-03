Fiorentina, Commisso: «Criticato da una rumorosa minoranza»

Le parole del presidente della Fiorentina: «Io a Firenze cammino senza nessuna scorta anche se le critiche sono molte»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato all’auditorium Cto di Careggi a Firenze al convegno intitolato ‘Calcio e imprenditorialità: Italia/Stati Uniti, due modelli a confronto Incontro con studenti del Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute’. Di seguito le sue parole sulle critiche ricevute e sulla costruzione dello stadio.

«Io a Firenze cammino senza nessuna scorta anche se le critiche sono molte. Arrivano da una minoranza, quella che però fa più rumore. Ho messo in vendita tre anni fa la Fiorentina, fino ad oggi nessun fiorentino è venuto da me per comprarla. Quindi rimango lo ‘stupido’ americano venuto qui a investire. Il Comune di Firenze sta facendo lo stadio ma ci vorranno altri tre-quattro, forse cinque anni. Questo significa che saranno passati dieci anni dal mio arrivo. Questo non vuol dire che non cerchiamo ricavi anche attraverso le coppe europee e i trofei, qualcosa di importantissimo per noi. Io voglio alzare i ricavi. Non mi hanno lasciato fare lo stadio qui. Peccato, perché se avessi cominciato quando volevo, ad oggi sarebbe quasi finito».