Fiorentina, Commisso sullo stadio: «Devono lasciarmelo fare»

Fiorentina, lo stadio uno degli obiettivi per Commisso: «Devono lasciarmelo fare e subito. Già comprati i terreni»

Il nuovo stadio per la Fiorentina è uno dei grandi progetti che Rocco Commisso ha portato con sé dall’America. A riguardo ne ha parlato lo stesso patron viola all’interno della sua intervista a Radio Anch’io:

«In pochi mesi abbiamo comprato i terreni e già 25 ettari per il centro sportivo, che speriamo di finire entro due anni. Sullo stadio c’è la politica di mezzo: avevo iniziato a ristrutturare il ‘Franchi’ perché so quanto vale per la città, poi la sovrintendenza ha detto che non si può fare. Voglio fare qualcosa ma devono lasciarmelo fare e subito».