Fiorentina, confronto Pioli-giocatori dopo il ko col Como. Commisso torna a Firenze? La Viola si lecca le ferite e prepara la ripartenza

La sconfitta casalinga contro il Como ha lasciato ferite profonde in casa Fiorentina, innescando la prima, vera crisi della stagione di Stefano Pioli. Un ko più doloroso di quello contro il Napoli, perché ha messo a nudo le fragilità di una squadra che appare smarrita. La reazione della società è stata immediata: giorno di riposo cancellato e tutti al Viola Park per un confronto diretto e senza sconti tra allenatore, giocatori e dirigenti.

Un faccia a faccia diventato inevitabile per analizzare i tanti, gravi problemi emersi in questo disastroso avvio di stagione: un gioco involuto, la passività in campo, una condizione fisica precaria e il rendimento deludente dei singoli. Sul tavolo sono finite tutte le criticità di una squadra costruita in estate per alzare l’asticella e che ora si ritrova a fare i conti con una realtà ben diversa. Anche il presidente Rocco Commisso, pur essendo negli Stati Uniti, è stato costantemente aggiornato e si è detto pronto a rientrare per compattare l’ambiente.

Le delusioni della squadra si sono inevitabilmente riflesse sulla tifoseria. Contro il Como, i fischi e i cori di contestazione della Curva Fiesole e di tutto il Franchi hanno sancito la rottura del patto di fiducia estivo.

In questo clima di tensione, come scrive il Corriere dello Sport, la priorità è una sola: trovare una reazione immediata. L’unico antidoto alla contestazione sono le risposte sul campo. Pioli e la squadra devono ora fare quadrato, ritrovare un’identità di gioco solida e fornire prestazioni convincenti. Solo così potranno riconquistare la fiducia, l’entusiasmo e il sostegno di una piazza che chiede un’inversione di rotta immediata.