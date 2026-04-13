Fiorentina News
Fiorentina, i convocati per la Lazio: la decisione su Kean, c’è un rientro importante! La lista ufficiale di Vanoli
Fiorentina, i convocati per la Lazio: la lista ufficiale di Vanoli per il match della 32ª giornata di Serie A 2025/26
Questa sera, la cornice dello Stadio Artemio Franchi di Firenze farà da palcoscenico all’atteso posticipo della 32ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Lazio. Per la formazione viola guidata dal tecnico Vanoli, questo incontro si configura come un autentico crocevia stagionale, delicatamente incastrato nel mezzo del doppio e dispendioso confronto europeo contro gli inglesi del Crystal Palace.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Il peso della Conference League e la lotta salvezza
Il momento vissuto dai padroni di casa è estremamente complesso. In campionato, la Fiorentina sta attraversando una fase critica: nonostante qualche timido segnale di ripresa registrato nelle ultime settimane, i toscani restano pericolosamente invischiati nelle zone calde della classifica.
Parallelamente, l’impegno prolungato in Conference League rischia inevitabilmente di drenare energie preziose, sia dal punto di vista fisico che mentale, proprio nella fase più decisiva dell’intera annata calcistica. Dopo aver disputato la gara di andata a Londra, la squadra tornerà in campo giovedì 16 aprile per il ritorno davanti ai propri tifosi. A complicare ulteriormente il quadro generale c’è il pesantissimo passivo di 3-0 subito oltremanica, un risultato amaro che rischia di lasciare scorie evidenti a livello psicologico e di rendere ancora più ardua la gestione di questo finale di stagione.
Emergenza offensiva: fuori Kean e Gudmundsson, torna Solomon
Ad aggravare i pensieri di mister Vanoli ci sono le assenze nel reparto avanzato. Sfogliando la lista dei convocati per la gara odierna, spicca la grave assenza di Moise Kean. Il centravanti della Nazionale è ancora alle prese con alcuni fastidi fisici che lo costringeranno al forfait, con lo staff medico al lavoro per tentare un recupero in extremis per il match di giovedì sera.
Il reparto offensivo sarà dunque ridotto all’osso: mancherà anche Gudmundsson, fermato dalla squalifica in seguito all’espulsione incassata contro il Verona. L’unica vera nota lieta è rappresentata dal prezioso rientro di Solomon, finalmente a disposizione dopo uno stop di oltre un mese per l’infortunio patito contro lo Jagiellonia.
L’elenco ufficiale dei convocati viola
Di seguito, la lista completa dei giocatori chiamati a referto dalla Fiorentina per l’importante sfida di stasera contro la Lazio:
- Rosa a disposizione: Balbo, Braschi, Christensen, Cianciulli, Comuzzo, Dodo, De Gea, Deli, Fabbian, Fazzini, Gosens, Harrison, Kospo, Kuadio, Lezzerini, Madragora, Ndour, Piccoli, Pongracic, Puzzoli, Ranieri, Rugani, Solomon.
Ultimissime
video
Jacobelli: «Malagò presidente della FIGC con uno tra Maldini, Baggio o Del Piero ma va prima di tutto cambiato il sistema. Due competizioni da riformare. Ecco come» – ESCLUSIVA e VIDEO
Jacobelli, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24: dalla necessità di rivoluzionare il sistema italiano alla corsa scudetto. Le...