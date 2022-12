Fiorentina, corsa a quattro per Zurkowski

Quattro squadre di Serie A interessate a Szymon Zurkowski, centrocampista polacco di proprietà della Fiorentina

Secondo quanto riportato da FirenzeViola, Szymon Zurkowski è destinato a lasciare la Fiorentina durante il calciomercato di gennaio.

Per il centrocampista polacco si prospetta una vera e propria corsa a quattro: Empoli, Lecce, Bologna e Sampdoria vorrebbero infatti acquistare il suo cartellino. La Fiorentina, anche per via del ritorno in campo di Gaetano Castrovilli, non si opporrà all’eventuale cessione.