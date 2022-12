Fiorentina, Damiani: «Brvo Italiano a far emergere Kouamè»

Le parole di Oscar Damiani, agente FIFA, sulle prestazioni di Christian Kouamè nella prima parte di stagione con la Fiorentina

Oscar Damiani ha parlato a TMW Radio. L’agente Fifa si è espresso sulle prestazioni di Christian Kouamè nella prima parte di stagione con la Fiorentina.

PAROLE – «La situazione economica è chiara a tutti e perciò è impensabile spendere tanto. Non aspettiamoci giocatori importanti, al massimo qualche giovane. Non possiamo più permetterci bilanci in rosso come quelli di molte società».