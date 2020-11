Marco Donadel entra a far parte dello staff tecnico di Cesare Prandelli

Marco Donadel, ex centrocampista della Fiorentina, lascia la guida della selezione viola Under 17 per entrare nello staff di Cesare Prandelli, tornato a Firenze dopo l’esonero di Giuseppe Iachini.

Alla guida dell’Under 17 viola ci saranno adesso da Jacopo Falanga e Lorenzo Corti.