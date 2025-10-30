Esonero Pioli, la Fiorentina ha deciso: contro il Lecce l’ultima spiaggia. Già pronto il sostituto. E sarebbe in bilico anche Pradè. Tutti i dettagli!

Esonero Pioli, la Fiorentina ha preso una decisione: il futuro del tecnico appeso a un filo. Attenzione anche alla posizione di Daniele Pradè. Le ultime.

L’esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina sembra ormai sempre più vicino. L’allenatore emiliano, tornato sulla panchina viola tra grandi speranze e rinnovato entusiasmo, non è riuscito a imprimere la svolta desiderata a inizio stagione. Dopo nove giornate di Serie A senza vittorie, la posizione del tecnico è diventata estremamente delicata, con la società costretta a valutare un cambio di guida per risollevare una squadra apparsa smarrita e priva di identità.

Secondo quanto riportato dai principali media toscani, e in particolare dal portale Firenze Viola, la sfida di domenica contro il Lecce rappresenterà l’ultima spiaggia per l’ex allenatore del Milan. Una nuova prestazione opaca o, peggio, un altro passo falso, sancirebbero di fatto l’esonero di Pioli, che non avrebbe più la fiducia necessaria per proseguire il suo progetto tecnico.

La dirigenza della Fiorentina si attende una reazione immediata, ma l’ambiente è già in fermento. Le voci di un possibile ritorno di Raffaele Palladino si fanno sempre più insistenti. Il tecnico, già protagonista in passato in riva all’Arno, sarebbe una delle opzioni valutate dal presidente Rocco Commisso. Palladino conosce gran parte della rosa e gode ancora della stima di diversi giocatori chiave, elementi che potrebbero facilitare un suo ritorno.

Tuttavia, il rientro di Palladino potrebbe avere ripercussioni anche a livello dirigenziale: secondo alcune indiscrezioni, la sua nomina porterebbe all’addio di Daniele Pradè, attuale direttore sportivo, la cui posizione appare sempre più in discussione. “Non si capisce perché Pradè sia ancora al Viola Park”, scrivono alcuni giornalisti locali, segnalando un crescente malcontento interno.

L’esonero di Pioli sarebbe una decisione dolorosa ma inevitabile, considerando il rendimento disastroso della squadra: difesa fragile, attacco sterile e mancanza di idee a centrocampo. Dopo l’ottimo lavoro svolto negli anni passati, culminato con buone prestazioni in Europa, l’allenatore sembra aver perso il controllo dello spogliatoio e la fiducia dell’ambiente.

In casa Fiorentina si respira dunque un clima di attesa e tensione. La gara contro il Lecce sarà decisiva: o arriva una vittoria che possa rilanciare il progetto tecnico, o scatterà definitivamente l’esonero di Pioli, aprendo un nuovo capitolo nella tormentata stagione viola.