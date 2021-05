Fiorentina, Iachini: «Contento del ritorno di Mourinho, vedremo se lo affronterò»

Beppe Iachini ha parlato sull’account Instagram della Fiorentina in una diretta con i tifosi viola: le sue parole

MOURINHO – «È un grande allenatore, un grande personaggio del nostro calcio. Sono contento che sia tornato, posso fargli un in bocca al lupo, lo stimo ed ho un bel rapporto con lui. Vedremo se lo affronterò».

KOKORIN – «Kokorin viene da un periodo abbastanza problematico per gli infortuni, l’abbiamo rivisto solo da qualche giorno sul campo e deve riprendere le sue condizioni migliori. Verificheremo con lo staff tecnico anche questa situazioni».

PIÙ SOFFERTO SCORSO ANNO O QUESTO – «Lo scorso anno siamo arrivati bene perché avevamo già un lavoro continuativo insieme, abbiamo ripreso a lavorare dopo lo stop per il Covid, avevamo seguito i nostri giocatori da casa tenendoli sempre vivi perché sapevamo che il campionato sarebbe potuto ripartire. Abbiamo fatto 7 partite all’inizio quest’anno, adesso 6… Bisognerà essere ancora più bravi perché il lavoro si è spezzato, qualcosa puoi perdere quando lasci certe situazioni. Dovremo essere ancora più concentrati, i ragazzi sanno che devono andare dentro fino in fondo ad ogni partita per portare punti a casa. Speriamo di riuscire a fare un lavoro più soddisfacente ed eliminare qualche errorino».