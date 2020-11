Fiorentina, ultima chiamata per Iachini: Prandelli in pole con l’esonero

Iachini rischia grosso nella partita contro il Parma. Prandelli primo nome per la Fiorentina in caso di ribaltone in panchina

Ultima spiaggia per Beppe Iachini nella sfida contro il Parma. Il tecnico della Fiorentina in caso di sconfitta rischia l’esonero dalla panchina viola come scrive il Corriere dello Sport.

In pole in caso di ribaltone ci sarebbe Cesare Prandelli, che tornerebbe così alla guida della Fiorentina a dieci anni di distanza. Opzione questa più percorribile rispetto ai traghettatori Ballardini e D’Aversa, mentre big Sarri e Spalletti sarebbero irraggiungibili per il patron Commisso.