Fiorentina, retroscena sull'infortunio di Gudmundsson: aveva dato disponibilità per...

Fiorentina, retroscena Gudmundsson: aveva dato disponibilità per andare almeno… La rivelazione sull’islandese infortunato

Sarà una settimana chiave, quella che sta per cominciare, per il pieno recupero di Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese è pronto a mettersi definitivamente alle spalle il problema fisico che lo ha costretto a saltare la trasferta di Napoli, con l’obiettivo di riprendersi il suo posto al centro della manovra offensiva della Fiorentina.

L’infortunio risale agli impegni con la sua nazionale: una sollecitazione al legamento peroneo-astragalico anterioredella caviglia lo aveva costretto a uno stop forzato, mettendo in allarme lo staff medico viola. Sebbene le sensazioni a distanza di una settimana siano decisamente migliorate, la parola d’ordine in casa Fiorentina è stata “prudenza”. Nonostante il numero 10 avesse dato la propria disponibilità a sedersi almeno in panchina contro il Napoli, dimostrando grande attaccamento alla causa, si è scelta una linea di massima cautela per evitare qualsiasi tipo di ricaduta.

Durante il provino finale di ieri mattina, lo staff medico, in pieno accordo con l’allenatore Stefano Pioli, ha preferito non correre rischi, decidendo di rimandare il suo rientro di qualche giorno. È prevalsa la volontà di non bruciare le tappe, una scelta saggia per garantire un recupero completo e duraturo. L’esclusione dalla lista dei convocati è stata dunque una misura puramente precauzionale, mirata a preservare il giocatore in vista dei prossimi impegni.

L’obiettivo, ora, è stato chiaramente delineato: Gudmundsson tornerà a lavorare a pieno regime con il resto del gruppo già dall’inizio della settimana che sta per aprirsi. Il mirino è puntato sulla prossima sfida di campionato contro il Como, partita nella quale il trequartista islandese conta di riprendersi il suo posto da titolare per tornare a illuminare la scena con la sua classe e la sua fantasia. La sua assenza contro il Napoli si è sentita e il suo rientro è atteso con ansia per ridare qualità e imprevedibilità all’attacco viola.