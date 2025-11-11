 Fiorentina, Guanciale: «Qualcosa non funziona e faccio molta fatica ad essere lucido. Sulla Nazionale...»
Connect with us

Fiorentina News

Fiorentina, Guanciale: «Qualcosa non funziona e faccio molta fatica ad essere lucido. Sulla Nazionale…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

19 minuti ago

on

By

bove kean

Fiorentina, Lino Guanciale in un’intervista ha analizzato il momento della Nazionale e della Fiorentina, squadra per cui è tifoso da tempo.

Lino Guanciale, nato ad Avezzano (L’Aquila) il 21 maggio 1979, è un volto noto del cinema e della televisione italiana, protagonista di serie di successo come “La porta rossa”, “L’allieva” e “Il commissario Ricciardi”. Prima di calcare i palcoscenici, Guanciale è stato un promettente rugbista, vestendo la maglia azzurra dall’Under 16 all’Under 19. La sua passione per lo sport traspare anche quando analizza il calcio italiano, con un occhio critico e propositivo, oltre che tifoso (della Fiorentina).

LA SUA FIORENTINA – «Non mi sarei mai aspettato un avvio di stagione così, il percorso fatto in questi anni, compreso l’ultimo, faceva pensare a tutt’altro. Viene da interrogarsi molto su quale sia il male della squadra e non mi riferisco solo ai calciatori. Qualcosa non funziona e faccio molta fatica a riuscire a essere lucido, viene voglia di dire andatevene tutti e ricominciamo da capo. Fossimo in Commisso mi farei tante domande, ma molto puntuali, sulla direzione sportiva della squadra. I giocatori alla fine non sono male, ma non si è investito nel modo in cui forse si sarebbe dovuto. È evidente che un piano, se c’era, era schizofrenico. Bisogna ottimizzare le risorse e la prospettiva, qui per ora nessuno è riuscito a occuparsene. O forse nessuno ha voluto. Per questo chiamavo in causa il presidente: occorre fare un restauro in corsa tipo quelli dei reality americani, avete presente? Serve un Extreme Makeover…».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA NAZIONALE – «Mi auguro che Gattuso riesca a portare la solidità necessaria per venir fuori dall’impasse degli spareggi, perché salvo miracoli dovremo farli e stavolta bisogna passarli. Chi va in campo sembra poco convinto, di certo abbiamo avuto organici più forti, ma anche chi c’è oggi ha un ottimo potenziale: il problema è la mentalità e riguarda tutto il calcio, non solo chi gioca. Le giovanili azzurre vanno forte, ma riusciamo comunque a disperdere sistematicamente il nostro patrimonio, cosa che invece non accade in sport come rugby, volley, nuoto o pallacanestro. Lì i talenti vengono protetti, nel calcio no, bisogna ripensare qualcosa nell’architettura di questo sport, a partire dai club. Altrimenti questi ragazzi continueranno ad entrare in campo con le gambe che tremano e noi a restare fuori dai Mondiali».

Related Topics:

Fiorentina News

Commisso vende la Fiorentina? Arriva il comunicato schietto del presidente della squadra viola!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

14 ore ago

on

10 Novembre 2025

By

Rocco Commisso
Continue Reading

Fiorentina News

“Il punto di rottura che non arriva”: ecco perché Genoa Fiorentina era scritto che finisse 2-2. L’approfondimento

Avatar di Leonardo Andreini

Published

20 ore ago

on

10 Novembre 2025

By

ranieri
Continue Reading