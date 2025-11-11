Fiorentina, Guanciale: «Qualcosa non funziona e faccio molta fatica ad essere lucido. Sulla Nazionale...»

Fiorentina, Lino Guanciale in un’intervista ha analizzato il momento della Nazionale e della Fiorentina, squadra per cui è tifoso da tempo.

Lino Guanciale, nato ad Avezzano (L’Aquila) il 21 maggio 1979, è un volto noto del cinema e della televisione italiana, protagonista di serie di successo come “La porta rossa”, “L’allieva” e “Il commissario Ricciardi”. Prima di calcare i palcoscenici, Guanciale è stato un promettente rugbista, vestendo la maglia azzurra dall’Under 16 all’Under 19. La sua passione per lo sport traspare anche quando analizza il calcio italiano, con un occhio critico e propositivo, oltre che tifoso (della Fiorentina).

LA SUA FIORENTINA – «Non mi sarei mai aspettato un avvio di stagione così, il percorso fatto in questi anni, compreso l’ultimo, faceva pensare a tutt’altro. Viene da interrogarsi molto su quale sia il male della squadra e non mi riferisco solo ai calciatori. Qualcosa non funziona e faccio molta fatica a riuscire a essere lucido, viene voglia di dire andatevene tutti e ricominciamo da capo. Fossimo in Commisso mi farei tante domande, ma molto puntuali, sulla direzione sportiva della squadra. I giocatori alla fine non sono male, ma non si è investito nel modo in cui forse si sarebbe dovuto. È evidente che un piano, se c’era, era schizofrenico. Bisogna ottimizzare le risorse e la prospettiva, qui per ora nessuno è riuscito a occuparsene. O forse nessuno ha voluto. Per questo chiamavo in causa il presidente: occorre fare un restauro in corsa tipo quelli dei reality americani, avete presente? Serve un Extreme Makeover…».

LA NAZIONALE – «Mi auguro che Gattuso riesca a portare la solidità necessaria per venir fuori dall’impasse degli spareggi, perché salvo miracoli dovremo farli e stavolta bisogna passarli. Chi va in campo sembra poco convinto, di certo abbiamo avuto organici più forti, ma anche chi c’è oggi ha un ottimo potenziale: il problema è la mentalità e riguarda tutto il calcio, non solo chi gioca. Le giovanili azzurre vanno forte, ma riusciamo comunque a disperdere sistematicamente il nostro patrimonio, cosa che invece non accade in sport come rugby, volley, nuoto o pallacanestro. Lì i talenti vengono protetti, nel calcio no, bisogna ripensare qualcosa nell’architettura di questo sport, a partire dai club. Altrimenti questi ragazzi continueranno ad entrare in campo con le gambe che tremano e noi a restare fuori dai Mondiali».