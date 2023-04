Fiorentina, Italiano: «Ci teniamo stretti il risultato, bravi e fortunati»

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria dei viola a contro la Cremonese in Coppa Italia

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della sua squadra contro la Cremonese.

PAROLE – «A parer mio diventa una spinta ancora più forte, con grande fiducia. Ennesima vittoria che ci porta grandissima consapevolezza in quello che si sta facendo, temevamo questa partita ma siamo venuti concentratissimi e avete visto lo spirito dei ragazzi. Siamo stati bravi a fare gol e in questo momento si vede l’attenzione e la bravura, anche col portiere, nell’intervenire. La buona sorte è dalla nostra parte, ma per fare risultato servono tutte le componenti insieme. Gioiamo per questa partita, era importante e volevamo fare risultato per giocare il ritorno con un buon risultato alle spalle. Ce lo teniamo stretto e penseremo al ritorno».