Fiorentina, Italiano: «Con l’Hearts gara importante. Abbiamo voglia di vincere»

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano nella conferenza stampa pre Hearts: il tecnico presenta la gara di Conference League, fondamentale per la Fiorentina

HEARTS – «La partita di domani per noi è importante perché dobbiamo ottenere una vittoria in questo mini torneo e cercare di essere più spavaldi. Dobbiamo forzare un po’ la mano e iniziare a proporre qualcosa di diverso perché la classifica richiede questo e dobbiamo cercare di essere più incisivi davanti. E’ importante come tutte le partite ma abbiamo voglia di ottenere un risultato pieno e domani ci proveremo».

ATALANTA – «La partita di Bergamo richiedeva in quei 25 minuti di mettere dentro tutti gli attaccanti, l’Atalanta non ci impensieriva e quindi dovevamo mettere tutti dentro per il pareggio. Lo abbiamo fatto bene, ci sono state risposte positive da parte di chi è entrato, soprattutto dopo il cambio assetto. Siamo stati bravi a interpretarlo. Domani vediamo, la squadra che incontreremo ha un atteggiamento diverso. Nico sta bene, si sta allenando con frequenza e più ritmo anche se con un po’ di dolore ma riesce a lavorare».

AVVERSARI – «Ho visto le partite che hanno giocato contro Basaksehir e RFS. Hanno messo in grossa difficoltà i turchi prima del loro gol, anche spinti dal pubblico. Dovremo approcciare bene la partita perché ci salteranno addosso e avranno voglia di vincere. Dobbiamo stare molto attenti»

JOVIC – «Dopo Bergamo ho detto che ho visto segnali diversi, uno spirito diverso tra i subentrati, tra i quali c’era Luka, che già in precedenza aveva dato segnali di crescita e di ripresa. Poteva fare gol, gliel’ho anche detto. Non è semplice, sembra che siano passati 7-8 mesi, invece siamo ancora all’inizio. È un ragazzo che ha bisogno di fiducia da parte di tutti»