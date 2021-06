Fiorentina Italiano, i viola non vogliono lo scontro con lo Spezia: la situazione

La Fiorentina vuole Vincenzo Italiano, ma c’è da convincere lo Spezia che lo lascerebbe partire solo dietro il pagamento della clausola

Dopo la separazione improvvisa con Gennaro Gattuso, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Vincenzo Italiano. I viola, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, non vorrebbero arrivare allo scontro con lo Spezia e sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria per il tecnico. E per evitare lo strappo con i liguri, il club toscano avrebbe deciso di non mettere fretta e dare tutto il tempo necessario per trovare il sostituto ai bianconeri.

Con Italiano, invece, la Fiorentina ha già un accordo sulla base di un biennale da 1,2 milioni a stagione con opzione anche per il terzo anno.