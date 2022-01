Fiorentina, Italiano: «Primo tempo inspiegabile, torniamo con i piedi per terra»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la pesante sconfitta subita in casa del Torino: le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Non mi spiego questo primo tempo perché non avevamo mai fatto vedere qualcosa del genere dal punto di vista dell’approccio, pensavo fosse diventato un nostro marchio di fabbrica e invece oggi è andata male. Ma ci può stare una giornata no in un intero campionato. Ci servirà per per tornare con i piedi per terra. Rigiocheremo tra tre giorni e spero di vedere allora un’altra Fiorentina».

DELUSIONI – «E’ una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, non riesco ancora a spiegarmi un primo tempo del genere. Rimbocchiamoci le maniche, spero sia solo un incidente, le partite si affrontano in un’altra maniera. Dobbiamo ripartire subito».

VLAHOVIC SOLO – «Tutti ci devono mettere qualcosa in più per essere decisivi, non me la prendo con i singoli. Oggi la prestazione è stata negativa da parte di tutta la Fiorentina. Dispiace perche ci tenevamo a ricominciare bene, ora serve un altro atteggiamento per andare avanti».

IKONE’ – «E un ragazzo giovane con tanti margini di miglioramento, un giocatore da uno contro uno. Deve inserirsi con i compagni, poi ci darà una grande mano».