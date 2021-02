Fiorentina, Kokorin disponibile contro l’Inter: è arrivato il transfer

Aleksandar Kokorin potrà essere convocato per la sfida contro l’Inter: è arrivato, infatti, il transfer per l’attaccante russo della Fiorentina

Aleksandar Kokorin potrà essere convocato contro l’Inter. L’attaccante russo, arrivato nella finestra invernale di mercato tra mille dubbi e speranze, sarà a disposizione di Prandelli nella sfida contro i nerazzurri.

Come riporta Sportitalia, infatti, è arrivato il transfer dalla Russia necessario per la convocazione dell’attaccante che offrirà dunque un’opportunità in più a Cesare Prandelli nella sfida contro l’Inter.