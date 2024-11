Fiorentina, Kouamé rivela: «Palladino ha voluto che rimanessi qui, il mio obiettivo…»

Le parole di Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, sul suo inizio di stagione della squadra viola in Serie A. Tutti i dettagli

Christian Kouame ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

INIZIO STAGIONE – «Siamo tornati al lavoro e siamo sempre più concentrati. Stiamo in alto in classifica e vogliamo restarci a lungo. Non mi sorprende il rendimento attuale dopo l’avvio difficile perché è da inizio anno che dico che appena avremmo capito cosa ci chiedeva l’allenatore avremmo fatto bene, appena trovati i meccanismi. Ora abbiamo capito cosa ci chiede, cerchiamo di metterlo in pratica ogni domenica».

DA ITALIANO A PALLADINO – «Ringrazierò per sempre mister Italiano, mi ha sempre dato fiducia sin da quando sono tornato dal prestito in Belgio. Con Mister Palladino abbiamo parlato, mi voleva valutare. In ritiro ha voluto che rimanessi, sono rimasto. Io cerco sempre di dare il massimo a ogni allenatore e per i miei compagni. E’ il mio obiettivo».

RINNOVO – «Ho sempre detto che Firenze fa parte di me, è la mia casa. Sono qui da oltre 5 anni, quando sono arrivato in Italia sono arrivato a Prato. Adesso mi sento a casa».

COSA CHIEDE PALLADINO – «Rispetto agli altri anni in cui giocavo spesso sulla fascia poi qualche partita anche al centro. Ora il mister mi chiede di stare là davanti e di aiutare la squadra, mi sta mancando qualcosa ma sono sicuro che arriverà».

KEAN – «Moise è un giocatore fantastico, lo abbiamo aiutato in quel momento perché volevamo tutti segnare e non facevamo gol perciò non era facile. Ora voglio aiutare la squadra, mi piacerebbe segnare ma va bene così. Sono contento per lui, sta vivendo un grande momento. Ha passato anche lui momenti difficili, non è facile per un attaccante».

POCHI GOL – «Sì, ma sono sicuro che arriverà presto. Sto lavorando su quello per aiutare la squadra. Io sono un giocatore della Fiorentina, quando gioco so che devo fare il bene della squadra. So che stanno mancando i miei gol ma son sicuro che arriveranno».

OBIETTIVO – «Pensiamo solo a giocare e a fare bene. Continuiamo a sognare. Vogliamo arrivare alla domenica e provare a vincere. Questo è l’obiettivo».