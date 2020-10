Fiorentina, l’agente di Dragowski: «Rinnovo? Lui è molto felice a Firenze»

Mariusz Kulesza, agente di Dragowski, ha parlato della situazione del suo assistito alla Fiorentina. Le sue parole

Mariusz Kulesza, agente di Dragowski, ha parlato della situazione del suo assistito ai microfoni di FirenzeViola.it. Dragowski sembra saldo tra i pali della Fiorentina.

«Ancora non ho incontrato la dirigenza viola. Non so cosa faremo anche perché Bart ha un contratto con la Fiorentina ancora molto lungo. Io posso solo dire che Dragowski è molto felice a Firenze e vuole fare una grande stagione quest’anno».