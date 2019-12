Fiorentina, Lirola: «Vincere per andare in vacanza tranquilli»

Il terzino della Fiorentina, Pol Lirola, ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match contro la Roma a Sky Sport

Pol Lirola ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Roma. Ecco le parole del terzino viola.

«La tendenza si inverte vincendo oggi, conta solo quello per dare una svolta alla classifica e arrivare al Natale con la testa tranquilla. Abbiamo capito che dipende da noi, e che possiamo giocarcela con tutti. A volte basta un gol all’ultimo minuto per svoltare, abbiamo fiducia che quello di Vlahovic possa servire per vincere oggi»