Fiorentina, ore calde per il ritorno in Italia di Nastasic: cosa manca per chiudere la trattativa

Matija Nastasic si avvicina ad ampi passi al ritorno alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbero ore roventi per definire il ritorno del difensore a Firenze.

In questi minuti sarebbe in corso un incontro per limare anche gli ultimi dettagli tra le parti: se, come sembra, non ci saranno particolari intoppi, il centrale di difesa riabbraccerà la Serie A dopo 10 anni dall’ultima volta.