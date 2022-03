Fiorentina, Odriozola: «Per il futuro è ancora presto, ma qui mi sento importante»

Il terzino della Fiorentina Odriozola ha parlato del suo futuro tra i viola e il Real Madrid

Alvaro Odriozola, terzino destro della Fiorentina, in una intervista a La Nazione ha parlato del suo futuro.

FUTURO – «Io preferisco sentirmi importante, al top oppure altrove. E qui c’è un senso di appartenenza che mi fa venire i brividi. Ancora è troppo presto per parlare di futuro, dobbiamo pensare a lottare per l’Europa League, anche se la qualificazione non sarà decisiva per quello che verrà personalmente, con onestà devo dire che alcuni margini non dipenderanno da me. Il Real è sempre il Real, ma ripeto che qui adesso mi sento a casa».

SOPRANNOMI – «I compagni mi chiamano Bolt, Motorino o Cavaliere. Io preferisco il primo soprannome, ho sempre ammirato Bolt».

FIRENZE – «Anche a Paco, il mio cane, piace da pazzi la città, uno dei posti più belli del mondo e la gente è speciale. Quando mia nonna ha compiuto gli anni è venuta qui e l’ho portata sulla Cupola: uno spettacolo, è rimasta senza fiato. Firenze fa questo effetto».

JUVE FUORI DALLA CHAMPIONS – «Se ho scritto a Dusan dopo la Champions? Proprio no, ma sono spagnolo e sono contento che sia passato il Villarreal. Poi tutta Firenze faceva il tifo per loro e Firenze adesso è anche casa mia».