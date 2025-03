Fiorentina Panathinaikos, Massimo Orlando: «Palladino deve dire queste cose ai giocatori. Gudmundsson in campo e attenzione a un loro giocatore, ha esperienza»

Fiorentina, le parole di Massimo Orlando in vista del ritorno di Conference League contro il Panathinaikos e cosa serve per ribaltare il risultato

Massimo Orlando è stato un talentuoso giocatore della Fiorentina. Su La Gazzetta dello Sport fornisce un’analisi della situazione in casa viola, con la squadra chiamata giovedì a ribaltare il 3-2 incassato in Conference League dai greci del Panathinaikos.

COSA DEVE DIRE PALLADINO AI GIOCATORI – «Direi “Ci giochiamo la stagione, siamo tutti in discussione e abbiamo tutti da perdere, non soltanto io. Quindi compatti e fuori le idee”. Poi sul campo chiederei un gioco diverso con palla a terra e non con i soliti palloni lunghi per poi sperare nell’inserimento di Kean o di Gosens che è molto abile in questo».

QUALE ATTACCO SCHIERARE – «Non rinuncerei a Beltran che ti offre anche copertura, però metterei pure Gudmundsson che, quando si avvicina a Kean come ha dimostrato a Napoli, vede la porta e dà dinamismo. L’importante poi è che ci siano Adli e Fagioli a centrocampo. La Viola dovrà fare attenzione soprattutto a Djuricic, generoso e d’esperienza. La Fiorentina é comunque superiore come organico e se andrà fuori, non me lo saprei spiegare».