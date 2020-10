Josè Maria Callejon sigla la sua prima rete con la maglia della Fiorentina: lo spagnolo segna il 2-0 contro il Padova

Ci mette poco Josè Maria Callejon per segnare la sua prima rete con la maglia della Fiorentina. L’esterno spagnolo, ex Napoli, è arrivato in viola nell’ultima giornata di mercato.

Al 31′ della sfida al Padova, Callejon piega le mani a Vannucchi e mette a segno la rete del raddoppio nella sfida di Coppa Italia, dopo l’iniziale vantaggio di Venuti.