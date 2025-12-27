Fiorentina, Paratici sempre più vicino: accordo trovato, ma c’è da attendere! Bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana

Fiorentina, Paratici sempre più vicino, ma bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana

Fabio Paratici è ormai da giorni il nome designato per diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica della Fiorentina. I contatti tra il dirigente e la società viola guidata da Rocco Commisso hanno registrato un’accelerazione decisiva la scorsa settimana, in seguito al blitz londinese di Alessandro Ferrari e Daniele Pradè Goretti, che ha portato a un’intesa di massima tra le parti.

Il “sì” definitivo è atteso a breve, ma il futuro di Paratici sembra già indirizzato verso il Viola Park, dove la dirigenza intende affidargli un ruolo centrale nella riorganizzazione sportiva del club. Resta però un passaggio obbligato prima di poter formalizzare l’inizio della nuova avventura.

Fiorentina-Paratici, tempi legati al Tottenham

Come noto, Paratici è ancora vincolato contrattualmente al Tottenham e dovrà completare gli ultimi impegni con il club inglese prima di liberarsi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il dirigente resterà operativo con gli Spurs ancora per circa una settimana, seguendo da vicino tre partite già in calendario.

Nel dettaglio, Paratici sarà coinvolto nelle gare contro Crystal Palace, Brentford (in programma il primo gennaio) e Sunderland (il quattro gennaio). Solo al termine di questi impegni potrà formalmente staccarsi dalla realtà londinese.

Dal 4 gennaio il nuovo corso viola

La data cerchiata in rosso è proprio il 4 gennaio. Da quel momento, Fabio Paratici dovrebbe iniziare ufficialmente il suo percorso alla Fiorentina, diventando il punto di riferimento dell’area tecnica viola. Un ruolo chiave, che lo vedrà coinvolto nelle scelte di mercato e nella costruzione del progetto sportivo futuro.

La Fiorentina attende, consapevole di aver individuato il profilo giusto per alzare l’asticella a livello dirigenziale. L’arrivo di Paratici rappresenta un passaggio strategico, destinato a incidere profondamente sulle prossime mosse del club, già a partire dal mercato invernale.