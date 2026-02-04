Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. Nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting, ecco chi è

Fiorentina, Paratici ora è ufficialmente operativo! È stato nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting, di chi si tratta

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato due importanti novità per quanto riguarda il suo quadro dirigenziale. Di seguito riportati i comunicati del club viola.

PARATICI – «ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione — composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso — gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale. In occasione del suo arrivo il Presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto: “Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita”».

GIANI – «ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell’ Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni».