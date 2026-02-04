Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Ultime Notizie

Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. Nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting, ecco chi è

Published

49 minuti ago

on

By

Paratici tottenham

Fiorentina, Paratici ora è ufficialmente operativo! È stato nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting, di chi si tratta

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato due importanti novità per quanto riguarda il suo quadro dirigenziale. Di seguito riportati i comunicati del club viola.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PARATICI «ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione — composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso — gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale. In occasione del suo arrivo il Presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto: “Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita”».

GIANI «ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell’ Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto4 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×