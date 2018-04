Fiorentina, Pioli alla vigilia della Spal: «Grande occasione per dare continuità a questo momento»

L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato alla vigilia della sfida tra i viola e la Spal al ‘Franchi: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Dopo la vittoria in casa della Roma, la Fiorentina è chiamata a dare cintinuità al peridodo positivo, a cominciare dalla sfida con la Spal, in programma domani al ‘Franchi’ alle ore 12,30. L’allenatore viola Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara: «Servirà una prestazione seria, da squadra che vuole fare la partita e provare a vincerla. La formazione? Domani schiererò quella che riterrò la migliore, non ho una metodologia prestampata, vivo di sensazioni. Ultimamente ho cambiato di più, domani so cosa ha intenzione di fare, per la partita di mercoledì ancora no».

Pioli ha poi proseguito: «E’ soprattutto un’occasione per dimostrare il nostro valore e continuare il momento positivo. La Spal si difenderà bene, ma non può chiudere tutti gli spazi, e noi dovremo essere bravi a capire quando ci concederanno qualcosa. Le palle inttive saranno situazioni importanti. Il nostro obiettivo a inizio anno era ricreare entusiasno nei nostri tifosi. Domani vedere lo stadio pieno e con passione non può che farci piacere. Tutti insieme siamo più forti. A Semplici auguro le migliori fortune possibili a partire da lunedì, sta facendo un grande lavoro con la Spal».