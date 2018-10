L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato della sfida e del capitano Davide Astori, scomparso a marzo, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari

Domani la Fiorentina sfiderà il Cagliari nel posticipo delle 18 della 9^ giornata di campionato e oggi alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa il tecnico Viola Stefano Pioli. L’allenatore del club toscano ha affermato: «Queste due settimane di lavoro durante la pausa per le Nazionali sono state buone per chi è rimasto qui a Firenze, abbiamo recuperato Mirallas e Benassi che sembra star bene. L’unico indisponibile è purtroppo è Nørgaard». Sulla gara di domani, il tecnico che oggi 53 anni ha spiegato: «Voglio una Fiorentina vogliosa di vincere, la squadra mi ha regalato del buon vino rosso toscano, ma domani sanno cosa mi aspetto come regalo».

Quella contro il Cagliari è una partita speciale in ricordo del capitano Davide Astori, scomparso a marzo, che ha militato in entrambe le compagini: «Una partita particolare, ma per noi non è così: ogni giorno per noi è per lui, basta leggere le interviste ai miei calciatori. Sono orgoglioso dell’esultanza in Nazionale per Astori da parte dei miei giocatori, episodio che mi ha migliorato come persona e allenatore. Davide ha creduto fin dall’inizio in questo lavoro e vogliamo portarlo a termine nel miglior modo possibile». Infine il tecnico ha concluso le sue dichiarazioni ammettendo: «Quella di domani è una partita importante. Dobbiamo migliorare sotto il punto di vista realizzativo, dobbiamo concretizzare meglio, pensando che l’occasione che creiamo potrebbe essere l’unica della sfida sin da domani contro il Cagliari».