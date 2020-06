Fiorentina Ribery, servono anche i gol del francese: Iachini vuole affidarsi all’attaccante francese per poter superare il momento no

In un momento complicato bisogna affidarsi a chi i gol li sa fare. La Fiorentina e Beppe Iachini si affidano a Franck Ribery, tornato dopo l’infortunio: come riportato da Tuttosport in edicola oggi c’è bisogno di chi sa fare i gol.

Per la prossima gara all’Olimpico con la Lazio – si legge – non ci sarà neppure lo squalificato Chiesa. Tutto su Ribery dunque, per potersi togliere dal momento complicato.