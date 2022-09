Fiorentina, Italiano: «C’è rammarico. Paghiamo troppo gli errori sotto porta. Fischi? Li trasformeremo in applausi»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Rigas

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Rigas. Le sue dichiarazioni:

«Ormai ci stiamo abituando a questo tipo di epilogo. In ogni partita riusciamo a non fare dei gol già fatti e si complicano delle partite che dovevi vincere largamente. Non abbiamo dimostrato il nostro valore. Continua la nostra difficoltà nel mettere il pallone in porta. Si lavora per stare sempre nella metà campo degli altri, lavoriamo in settimana per questo. Ci abbiamo provato in tutti i modi e paghiamo la poca freddezza sotto porta. Siamo rammaricati e abbiamo buttato due punti importanti».

TURNOVER – «A parer mio sono passate sette partite ufficiali e siamo stati obbligati a fare certe rotazioni. Può accadere di tutto in questo senso, ma alla fine quando riesci a coinvolgere tutti riesci a fare la prestazione. Dobbiamo trovare elementi che possono fare più dei 90′. La differenza nella nostra squadra la sta facendo la fame davanti alla porta. Questo è un peccato».

PIAZZA – «Qui sono molto esigente e se le aspettative si sono alzate è anche merito nostro. I fischi mi spronano a fare di più e spero che anche i ragazzi possano reagire in campo come farei io. Mi dispiace solo che si perda l’entusiasmo in pochi mesi».