Fiorentina, riscatto Piatek: richiesta alta dell’Hertha Berlino. La situazione

La Fiorentina pensa se riscattare o meno Piatek dall’Hertha Berlino. Intanto sogna l’attacco tutto sudamericano

Piatek sta disputando una buona stagione in viola da quando è arrivato alla Fiorentina, ma il polacco è giunto in Toscano in prestito con diritto di riscatto dall’Hertha Berlino. E, come riportato dal Corriere Fiorentino, Commisso e Barone non sarebbero intenzionati a sborsare i 15 milioni per acquistare a titolo definitivo l’attaccante. Soprattutto dopo l’investimento su Cabral.

Ecco allora che per affiancare l’ex Basilea, la Fiorentina pensa al giovane Agustin Alvarez per un attacco tutto sudamericano. I contatti con il Penarol non sono mai stati interrotti e in estate potrebbe arrivare l’affondo decisivo.