Fiorentina, Sacchi: «In questo momento i tifosi devono divertirsi»

Arrigo Sacchi analizza la situazione in casa Fiorentina e non solo. Le parole dell’ex ct della Nazionale

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così della situazione in casa Fiorentina.

LE PAROLE – «L’idea che c’è è quella di voler essere padroni del gioco, la strada maestra per arrivare al successo. Ci sono tante realtà che stanno crescendo e, pur essendo club più piccoli, stanno dando lezioni alle più grandi. Penso all’Atalanta, ma anche al Sassuolo, al Verona, alla Fiorentina, allo Spezia, al Torino. Formazioni che cercano di imporre le loro idee e il loro stile, con coraggio e senza inutili e dannosi tatticismi. In questo momento storico, il popolo ha bisogno di svagarsi, di divertirsi, di gioire. Il calcio dev’essere lo strumento per trasmettere allegria e serenità».