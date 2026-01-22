Fiorentina, il saluto di Dzeko: «Affetto e riconoscenza verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola»

Fiorentina, l’addio di Dzeko ai viola sui social: «Affetto e riconoscenza verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola». Le parole

L’attaccante bosniaco Edin Dzeko ha affidato ai social un messaggio di saluto alla Fiorentina, dedicando parole di gratitudine al club viola e ai suoi tifosi. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «E’ vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando».

IL RICORDO DI COMMISSO – «In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso».

