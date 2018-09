L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, ha parlato dopo la sconfitta subita sul campo della Fiorentina

La Spal esce dall”Artemio Franchi’ di Firenze con una pesante sconfitta per 3-0 e vede frenare gli entusiasmi dopo l’ottimo avvio di campionato. L’allenatore della squadra biancazzurra Leonardo Semplici, intervenuto dopo la gara contro la Fiorentina, ha analizzato così la prova dei suoi: «Siamo partiti timorosi e abbiamo commesso errori non da noi contro una squadra in forma. Penso che abbiamo pagato un pò anche la loro partita di mercoledì. L’entusiasmo? Non lo abbiamo perso, dobbiamo fare tesoro di certi errori e ripartire come abbiamo fatto tante volte al’anno scorso» le parole rilasciate a Sky Sport.

Semplici ha poi proseguito: «Dobbiamo rimanere coi piedi per terra e non guardare troppo la classifica. Sconfitte come questa ci devono aiutare ad avere un atteggiamento diverso in futuro. Noi possiamo dare del filo da torcere a tutte le squadre, oggi non ci siamo riusciti contro un avversario di cui conoscevamo il valore. La difesa? Abbiamo un’identità precisa e dobbiamo lavorare con convinzione. Il nostro atteggiamento? Oggi non siamo stati aggressivi come al solito, la Fiorentina ha giocato molto bene tra le linee e noi facevamo fatica ad arrivare anche sulle seconde palle».