L’allenatore viola Stefano Pioli ha analizzato la vittoria della sua squadra sulla Spal: ecco le sue parole

Nella quinta giornata di Serie A, la Fiorentina si sbarazza della Spal col risultato di 3-0. Punti pesanti e prestazione da incorniciare per la squadra di Stefano Pioli che, intervenuto dopo la gara, ha analizzato così la prova dei suoi: «La Fiorentina credo che abbia le qualità per un calcio propositivo e veloce, bisogna anche gestire le partite, ma oggi ho visto personalità e determinazione, poi con questo pubblico abbiamo una spintain più. Il tridente davanti con Chiesa, Simeone e Pjaca? Non dimentico Eysseric, Mirallas, abbiamo un potenziale offensivo importante, non è il numero di attaccanti che determina le partite ma il lavoro del gruppo» le parole rilasciate a Sky Sport

Pioli ha poi proseguito: «Abbiamo le capacità per provare a fare le partite anche su campi difficili contro squadre piu forti di noi, abbbiamo tecnica, corsa, personalità, ragazzi che sanno stare in campo, anche a Genova contro la Samp abbiamo fatto la nostra partita. E’ quella la squadra che voglio, non deve far differenza giocare contro una squadra più o meno forte. Queste sono belle prestazioni, oltre il risultato. Mirallas? Non era per niente contento, pensava di giocare dal 1′, ma è così che si reagisce, va bene subire un pò la scelta ma poi bisogna dimostrare di avere personalità in campo. Io devo fare delle scelte, va bene questo atteggiamento».