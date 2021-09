Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, ha commentato lo sconfitta subita in Champions League

Il suo gol non è bastato al Manchester United per evitare la sconfitta (a sorpresa) in Svizzera. Cristiano Ronaldo ha commentato sui social dopo il 2-1 subito contro lo Young Boys: “Non era il risultato che volevamo, ma ora è il momento di recuperare bene e mantenere l’attenzione per la prossima partita!”.