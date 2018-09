Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, durante un’intervista, ha garantito che quella della Juventus per Cristiano Ronaldo era l’unica offerta giunta ai Blancos

La trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus durante la scorsa sessione di calciomercato continua a tenere banco. L’”affare del secolo”, così come descritto da tutti, ha sicuramente fatto scalpore mettendo sotto i riflettori sul club bianconero. La società piemontese ha alzato l’asticella, portando uno dei giocatori più forti e più ambiti al mondo a Torino. Oggi ha parlato dell’operazione una delle parti coinvolte, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez: «Quella di CR7-riporta l’Express- è stata la cessione più cara di quest’anno. Quando abbiamo capito che il suo addio al Real era quello che faceva tutti felici abbiamo trovato un accordo con i bianconeri».

Il patron delle Merengues ha rivelato, inoltre: «Questa sarà sempre la sua casa, il portoghese è stato il migliore dai tempi di Di Stefano. È voluto andare via da qui per motivi personali. Nessuno ha mai incassato più di 100 milioni per una cessione a Madrid, lui voleva andarsene e alla fine lo ha fatto per quella cifra. La realtà è che non avevamo altre offerte».