Follie a Foggia: l’ex Iemmello schiaffeggiato in campo da un tifoso. Episodio inconcepibile in Serie C

Clamoroso quanto accaduto a Foggia, a metà del secondo tempo della gara col Catanzaro. La partita di Serie Cè stata sospesa sul 5-1 per il Catanzaro a causa di un’invasione di campo. Un tifoso del Foggia è entrato in campo per schiaffeggiare Iemmello, autore di due reti ed ex rossonero.

Gli animi si sono ulteriormente scaldati quando l’arbitro ha concesso un rigore al Catanzaro. Da lì è scoppiato il parapiglia con la partita nuovamente sospesa e poi ripresa col tiro dal dischetto che ha portato il Catanzaro sul 6-1. Il Foggia poi ha accorciato (6-2) ed ecco una nuova invasione di campo. Altro stop ed espulsione per un collaboratore di Zeman, in una clima ormai rovente. Il match è stato quindi portato a termine.