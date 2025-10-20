Folorunsho Cagliari, le parole dopo la sconfitta: «Partita difficile, tosta. Ora testa alla prossima»

Folorunsho Cagliari, le sue dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Bologna di Italiano: «Partita difficile, ora testa alla prossima»

Nella giornata di ieri l’Unipol Domus è stata teatro della sfida tra Cagliari e Bologna, valida per la 7ª giornata di Serie A 2025/26. Il calcio d’inizio alle 15:00 ha dato il via a un match che ha visto i felsinei imporsi con autorità, sfruttando al meglio le occasioni create e conquistando un netto 0-2. La squadra guidata da Fabio Pisacane, invece, non è riuscita a concretizzare le poche chance concesse dalla solida retroguardia avversaria, uscendo dal campo a mani vuote.

La voce di Folorunsho sui social

Al termine della gara è arrivata la reazione di Michael Folorunsho. Il centrocampista classe 1998 ha affidato a Instagram le proprie riflessioni, esprimendo amarezza per il risultato ma anche la volontà di rialzarsi subito. Nel suo messaggio ha ribadito come il gruppo stia lavorando con impegno per crescere e come sia fondamentale affrontare i prossimi impegni con determinazione e spirito di sacrificio.

PAROLE – «Partita difficile, tosta. Ora testa alla prossima, pronti per reagire subito #forzaCagliari».

La necessità di una risposta immediata

La sconfitta contro il Bologna rappresenta un passo falso in un campionato fin qui caratterizzato da alti e bassi per il Cagliari. Ora i rossoblù sono chiamati a reagire già dal prossimo incontro, spinti dal sostegno del pubblico e dalla voglia di riscatto. Le parole di Folorunsho testimoniano la volontà di non lasciarsi condizionare da questo stop, ma di trasformarlo in un punto di ripartenza per migliorare classifica e morale.

