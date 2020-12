Font: «Io presidente del Barcellona e Messi rinnoverà»

Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha parlato del futuro di Lionel Messi, il cui contratto scadrà al termine della stagione

«L’associazione Barça-Messi dev’essere strategica: se periamo Messi, il costo sarà molto alto. E se io sarò eletto presidente, Messi rinnoverà. Xavi? È una risorsa unica a Barcellona, ​​ma non possiamo pensare a lui a breve termine come un allenatore, ma come una figura molto più ampia. Xavi può svolgere molte funzioni».