Formazione Aek Atene 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Dal baratro alla resurrezione. Dall’incubo di una scomparsa dal calcio di alto livello alla qualificazione ai gironi di Champions League. La favola dell’Aek Atene ha bisogno di essere raccontata. Chi, cinque anni fa, si sarebbe immaginato di rivedere il club greco nella massima competizione europea, proprio nel momento in cui tutto sembrava finito? Eppure, proprio quando il corso degli eventi sembrava aver preso la piega di un’improvvisa discesa verso gli inferi, è iniziata la scalata verso le stelle. Nel 2013 si tocca il punto più basso della storia dell’Aek Atene. Dopo 89 anni trascorsi sempre nella massima categoria, i gialloneri conoscono l’onta della retrocessione. Un flop sportivo aggravato dall’aggressione dei tifosi nei confronti dei propri calciatori al termine della sfida salvezza persa contro il Panthratikos. Il baratro assume connotati definiti con la decisione di non prendere parte alla Football League, l’equivalente della Serie B italiana, per problemi finanziari. Toccato il fondo, però, si risale. Nel giro di tre stagioni, la prima tappa del miracolo: il rientro nei ranghi della massima divisione greca. E la cavalcata giallonera diventa inarrestabile. Seconda impresa: tornare a vincere un trofeo. Missione compiuta nel 2017/18. I ragazzi di Manolo Jimenez pongono fine al duopolio targato Olympiakos-Panathinaikos che durava addirittura dal lontano 1994. L’ultimo scalino verso il Paradiso calcistico viene scalato avendo la meglio nel doppio confronto nei playoff di Champions League sugli scozzesi del Celtic prima e sugli ungheresi del Vidi poi. E ora i ragazzi di Ouzounidis non vogliono smettere di stupire.

LA STELLA: Marko Livaja – Genio e sregolatezza. Così si potrebbe fotografare la figura di Marko Livaja. Dopo una partita sontuosa contro il Vidi ecco la pedata rifilata a Lazovic che gli costerà una lunga squalifica. Genio e sregolatezza. La carriera di Livaja, per come era cominciata, sembrava però poter prendere tutta un’altra piega. L’esordio nell’Inter da giovanissimo – il 2 agosto 2012, in Europa League contro l’Hajduk Spalato – aveva fatto presagire la possibilità che potesse avere un grande futuro davanti a sé, ma così non è stato. Passato dopo poco tempo all’Atalanta, il classe 1993 si è fatto riconoscere da subito per qualche “colpo di testa” di troppo. Come quando, durante un allenamento, si rese protagonista di un pugno a Radovanovic, fatto che costrinse Colantuono e la società a sospenderlo. L’addio all’Italia, con il passaggio al Rubin Kazan, non hanno poi migliorato le cose, soprattutto calcisticamente: prestazioni in discesa e sempre meno spazio a disposizione. Così all’Empoli, così al Las Palmas. All’AEK Atene, il rilancio: campionato vinto e 10 gol segnati in 40 presenze. Il rosso ricevuto durante la sfida con il MOL Vidi, però, potrebbe ancora una volta frenare la sua crescita.

L’ALLENATORE: Marinos Ouzounidīs – Già solo per il fatto di aver interrotto il duopolio Olympiakos-Panathinaikos (squadra con cui Ouzounidis ha vinto tutto da giocatore), i tifosi dell’Aek Athene vorrebbero costruirgli una statua come ad un Dio greco. Al suo primo anno sulla panchina giallonera ha regalato uno scudetto ad una città che lo aspettava da ben 8 anni. Non contento, ha battuto il Celtic e poi il Vidi nei preliminari di Champions League, portando l’Aek Athene ai gironi del massimo torneo continentale. Tre fatiche di Ercole completate, che provi pure la quarta?

Rosa Ajax 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Barkas, Tsintotas, Giannikoglu, Ginis

DIFENSORI – Chygrynskiy, Oikonomou, Lampropoulous, Cosic, Svarnas, Lopes, Hult, Giannoutsos, Bakakis, Galo

CENTROCAMPISTI – Simoes, Moran, Alef, Babis, Galanopoulos, Ajdarevic, Mantalos, Giousis, Botos