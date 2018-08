Formazione Benfica 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Archiviata la pratica PAOK Salonicco al play-off di Champions League, il Benfica è forse la formazione più “morbida” della seconda fascia. E non certo per valore assoluto dei singoli visto che la rosa è ricca di giovani talenti che cercano il salto decisivo nelle loro carriere. A fronte di senatori come Grimaldo e Jonas, ha comunque alternative importanti come il neo arrivato German Conti, dal Newell’s, in difesa, e Haris Seferovic o Facundo Ferreyra in attacco. In difesa ha preso Sebastien Corchia come terzino destro, in un reparto che pare completo visto che sulla mancina c’è Alejandro Grimaldo, scuola Barça, e quello che è considerato il futuro della retroguardia del Portogallo: Ruben Dias. Rispetto agli altri reparti, difetta semmai di grande qualità in mezzo al campo: Ljubomir Fejsa e Andreas Samaris sono incontristi, Pizzi può dare fantasia mentre Gedson Fernandes ha grandissime relazioni, nei preliminari di Champions era titolare ma è solo un classe ’99 con pochissima esperienza in questi palcoscenici.

LA STELLA: Eduardo Salvio – La stella non può che essere El Toto Salvio, ala argentina del Benfica di Vitoria. Capace di giocare sia come attaccante esterno in un attacco a tre, sia come esterno di centrocampo, è dotato di buon dribbling e una buona tecnica individuale. Abile nel gioco palla al piede partendo da lontano per arrivare a puntare l’area, possiede anche un tiro di qualità. È capace di difendere palla molto bene grazie alla struttura fisica compatta. Ricorda per le movenze in campo Ezequiel Lavezzi, tanto che sia Inter che Roma hanno provato a prenderlo in passato, scontrandosi sempre con la ferrea volontà dei portoghesi. Con il Benfica, fino a questo momento, ha collezionato 45 gol in 186 presenze.

L’ALLENATORE: Rui Vitoria – Atterrato nell’universo Benfica nel 2015, Rui Vitoria ha fame di successi. Con i portoghesi ha finora conquistato una Coppa Portoghese, due scudetti, una coppa di lega portoghese e una super coppa portoghese. Cerca ancora un vero successo al di là della penisola iberica e il girone in cui la sua squadra è capitato potrebbe aiutarlo a conquistarlo.

Rosa Benfica 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Varela, Svilar, Vlachodimo

DIFENSORI – Dias, Conti, Lema, Jardel, Luisao, Grimaldo, Ribeiro, Almeida, Corchia, Ebuehi

CENTROCAMPISTI – Fejsa, Samaris, Parks, Semedo, Pizzi, Fernandes, Zivkovic, Gabriel, Krovinovic, Felix

ATTACCANTI – Cervi, Salvio, Silva, Ferreyra, Jonas, Seferovic, Castillo

ALLENATORE: Rui Vitoria

BENFICA (4-3-3): Varela; Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Gedson, Zivkovic; Cervi, Ferreyra, Pizzi. Allenatore: Rui Vitoria.