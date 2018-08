Formazione Chelsea 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste dell’Europa League

L’estate del Chelsea non era certo iniziata sotto i migliori auspici. Anzi. Perché nel quartier generale di Cobham, a inizio luglio, c’era un allenatore: Antonio Conte, con tutto il suo staff, nonostante fosse un separato in casa blues già da diverso tempo. Poi si è presentato Maurizio Sarri, che Abramovich e Marina Granovskaia hanno strappato al Napoli dopo un lunghissimo ed estenuante braccio di ferro con De Laurentiis. Ma le cose sono cambiate, almeno sul campo. Partenza sprint in campionato, nonostante Sarri abbia messo insieme tutti i pezzi del suo nuovo mosaico soltanto alla seconda settimana di agosto, quando ha recuperato tutti i giocatori spremuti dalle fatiche del Mondiale. Dal punto di vista tattico è cambiato tutto: 4-3-3, con qualità sopraffina a centrocampo grazie agli inserimenti in rosa di Kovacic e Jorginho, il metronomo di un Chelsea che è riuscito a conquistare in pochissimi giorni. In porta mister 80 milioni Kepa, davanti il fenomenale Hazard a supporto di Morata, la vera scommessa del nuovo corso. E se il profeta toscano dovesse vincerla…

LA STELLA: Eden Hazard – Giocatore straordinario, che si è consacrato fra i top del calcio mondiale nella rassegna in Russia. Ha preso per mano il Belgio, dimostrando di essere cresciuto tantissimo anche sul piano caratteriale. Adesso è arrivato il momento di brillare in Europa League, competizione nella quale ha ancora tanto da dare.

L’ALLENATORE: Maurizio Sarri – Non è il miglior amico delle coppe europee. O almeno non lo era a Napoli. Ma la musica, al Chelsea, cambia inevitabilmente. Sarà fondamentale la gestione della rosa, un aspetto sul quale ha ancora ampi margini di miglioramento. Il suo calcio, però, è e resta semplicemente sublime. Pure Oltremanica.

Rosa Chelsea 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Bulka, Caballero, Green, Kepa

DIFENSORI – Azpilicueta, Cahill, Christensen, David Luiz, Emerson, Marcos Alonso, Moses, Rudiger, Zappacosta

CENTROCAMPISTI – Ampadu, Barkley, Drinkwater, Fabregas, Hazard, Jorginho, Kantè, Kovacic, Loftus-Cheek, Musonda, Willian

ATTACCANTI – Abraham, Giroud, Hudson-Odoi, Morata, Pedro, Piazon

ALLENATORE: Maurizio Sarri