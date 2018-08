Formazione Eintracht Francoforte 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste dell’Europa League

Insidia teutonica per la Lazio, capitata forse nel peggior girone dell’intera Europa League 2018/2019. Gli uomini di Inzaghi, infatti, se la dovranno vedere con l’Eintracht Francoforte, una delle formazioni più giovani dell’intero torneo continentale. La rosa a disposizione del tecnico Hutter negli negli ultimi due anni è stata letteralmente rivoluzionata: oggi tra i giocatori più promettenti ci sono il centrale Carlos Salcedo, il terzino Jetro Willems e, soprattutto, l’ex viola Ante Rebic, vera punta di diamante della squadra tedesca e reduce da un Mondiale vissuto da grande protagonista.

Ma il croato non è il solo, nella rosa dell’Eintracht, ad aver già calcato i terreni della Serie A: presenti altre due vecchie conoscenze come Jonathan de Guzman, ex Napoli e Chievo, e Gelson Fernandes, ex Udinese. Hutter nella sua prima uscita stagionale in Bundesliga contro il Friburgo ha optato per un collaudato 4-2-3-1, mentre nell’ultimo giorno di mercato tra i pali si è aggregato anche il blasonato Trapp.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Trapp; Danny da Costa, Salcedo, Ndicka, Willems; Torrò, Fernandes; Muller, Gacinovic, Rebic; Haller. All. Hutter.

