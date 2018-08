Formazione Viktoria Plzen 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Ai nastri di partenza con la voglia di sorprendere, ai nastri di partenza con la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere. Il Viktoria Plzen si è affacciato alla Champions League 2018/2019 in virtù della vittoria dello scorso campionato ceco, con 66 punti complessivi che sono stati sufficienti per superare la concorrenza dello Slavia Praga. Gli uomini di Vrba, inseriti nel girone di Roma e Real Madrid, sembrano avere la strada sbarrata per l’accesso agli ottavi di finale, ma sognare è lecito e anzi doveroso. Il 4-2-3-1 del Viktoria non guarda in faccia nessuno e la formazione ceca ha tutte le intenzioni di vendere più cara possibile la pelle.

LA STELLA: DAVID LIMBERSKY – Sulla corsia di sinistra del Viktoria Plzen corre una freccia bionda, con trascorsi anche in Italia. Si tratta di David Limbersky, approdato in Serie A nella lontana estate del 2003 grazie ad un’operazione congiunta tra Genoa e Juventus, rimaste impressionate dalle sue prestazioni tanto con il Plzen quanto con l’Under21 ceca. In Italia, in realtà, metterà insieme appena qualche presenza in prestito a Modena, senza convincere ad ingaggiarlo l’Udinese che nel frattempo si era messa sulle sue tracce. Ma in patria è tornato a rendere come un tempo e, a 35 anni, non vuole lasciarsi sfuggire l’opportunità di ben figurare ancora una volta in Europa.

L’ALLENATORE: PAVEL VRBA – Ex giocatore mai arrivato a calcare palcoscenici importanti, se si esclude qualche apparizione con la casacca della Cecoslovacchia Under 20, il 55enne Pavel Vrba è il tecnico del Viktoria Plzen dall’estate 2017, in arrivo dai russi dell’Anzi. Al primo tentativo ha subito vinto il campionato nazionale, conquistato una qualificazione in Champions League che col suo 4-2-3-1 sbarazzino vuole vivere da protagonista.

Formazione Viktoria Plzen 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Hruska, Kozacik, Siman

DIFENSORI – Cisovski, Hajek, Havel, Hejda, Hubnik, Limbersky, Pernica, Reznik

CENTROCAMPISTI – Bucha, Cermak, Horava, Hrosovsky, Kolar, Kopic, Kovarik, Petrzela, Prochazka, Zeman

ATTACCANTI – Chory, Ekpai, Krmencik, Reznicek

ALLENATORE: Pavel Vrba

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Petrzela, Cermak, Kopic; Krmencik. Allenatore: Vrba.