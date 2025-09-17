Formazioni ufficiali Ajax Inter: le scelte di Chivu e Heitinga per l’esordio in Champions

Formazioni ufficiali Ajax Inter: le scelte de due allenatori, Chivu e Heitinga, per l’esordio in Champions League

La Champions League 2025/26 si presenta come l’occasione perfetta per l’Inter di rialzare la testa dopo un periodo complicato in Serie A. Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, la formazione nerazzurra vede nella ribalta europea la possibilità di ritrovare fiducia e certezze, puntando a un risultato che possa rilanciare la stagione.

La squadra guidata da Cristian Chivu, ex difensore rumeno classe 1980, protagonista con Inter e Roma e oggi tecnico della prima squadra, affronterà l’Ajax di John Heitinga, ex centrale olandese noto per la sua grinta e per le esperienze con Everton e Atletico Madrid. La sfida si giocherà alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, uno stadio che ha un significato speciale per Chivu: proprio qui, nei primi anni 2000, iniziò a farsi conoscere a livello internazionale vestendo la maglia dei Lancieri.

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaai, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvarsen, Weghorst, Godts.

In panchina: Heerkens, Pasveer, Sutalo, Rosa, Mokio, Fritz-Jim, McConnell, Gloukh, Moro, Dolberg, Alders, Bounida.

Allenatore: Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

In panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Diouf, Bonny, Lautaro Martinez.

Allenatore: Chivu.

Arbitro: Michael Oliver (GBR).

Assistenti: Burt, Mainwaring.

Quarto ufficiale: Barrot.

VAR: Gillet. Assistente VAR: Salisbury.

Dal punto di vista tecnico, Chivu punta su un mix di esperienza e giovani talenti per sorprendere in Europa. La Champions League, oltre a essere una vetrina internazionale, è anche un banco di prova per testare la solidità mentale della squadra. Un risultato positivo ad Amsterdam potrebbe rappresentare la svolta, restituendo fiducia e slancio in vista dei prossimi impegni.

Con il fascino della competizione più prestigiosa e la voglia di riscatto, l’Inter è pronta a giocarsi le proprie carte. La sfida contro l’Ajax non sarà solo una partita: sarà un test di carattere, ambizione e identità.