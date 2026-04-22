Formazioni ufficiali Atalanta Lazio: le scelte di Palladino e Sarri per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Formazioni ufficiali Atalanta Lazio: le scelte di Palladino e Sarri per il match, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025/26

Il grande appuntamento è finalmente arrivato. Questa sera, il palcoscenico di Bergamo si prepara ad accogliere l’attesissima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. In palio c’è il prestigiosissimo pass per l’ultimo atto del trofeo. Le due formazioni ripartiranno dal pirotecnico 2-2 dell’andata maturato allo stadio Olimpico di Roma, un pareggio agguantato in extremis dai biancocelesti grazie alla fondamentale rete di Musah nelle battute finali del match. La qualificazione è totalmente in bilico e si preannuncia una battaglia sportiva di altissimo livello.

Le mosse di mister Sarri per la Lazio: chance per Cancellieri

La Lazio si presenta a questo scontro decisivo dovendo gestire alcune defezioni pesanti. Il tecnico Maurizio Sarri si ritrova infatti ormai senza Provedel, Rovella e Furlanetto, assenze che influiscono sulle rotazioni della rosa. A difendere i pali ci sarà Motta. Nel reparto arretrato, mister Sarri ritrova Marusic in campo dall’inizio sulla corsia di destra. Al centro della retroguardia è pienamente confermata la coppia Gila – Romagnoli, mentre a sinistra spingerà Nuno Tavares.

Si registra una novità a centrocampo, dove agirà un terzetto parzialmente inedito: Basic partirà dal primo minuto insieme a Patric e Taylor. Per quanto riguarda il reparto offensivo, la scelta ricade su Cancellieri titolare, con Isaksen dalla panchina. A completare il tridente d’attacco ci saranno Noslin posizionato al centro del reparto e Zaccagni ad agire sulla corsia di sinistra.

La risposta dell’Atalanta di Palladino

Dall’altra parte, l’Atalanta scenderà in campo con il collaudato 3-4-2-1 disegnato dall’allenatore Raffaele Palladino, pronto a sfruttare il fattore campo. A protezione di Carnesecchi, il muro difensivo sarà composto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Centrocampo muscolare e di spinta con Zappacosta, De Roon, Ederson e Bernasconi, pronti a supportare l’estro di De Ketelaere e Zalewski, in appoggio all’unica punta Krstovic.

Le probabili formazioni in sintesi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Raffaele Palladino. LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.