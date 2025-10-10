Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte per il match odierno - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter: le scelte di Simeone e Chivu nella Reconstruction Cup

Tutto pronto per la sfida tra Atletico Madrid e Inter, che si affronteranno oggi alle 18:20 nel nuovo stadio di Bengasi, in occasione della Reconstruction Cup, un evento simbolico organizzato per celebrare la rinascita infrastrutturale della città. L’amichevole si inserisce in un contesto carico di significati politici e sociali, ma sul campo resta un test interessante per valutare le seconde linee e alcuni giovani talenti delle due squadre.

Le formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter raccontano di due squadre profondamente rimaneggiate, complice l’assenza di molti titolari impegnati con le rispettive Nazionali. Sia Diego Simeone che Cristian Chivu – che guida l’Inter in questa occasione – hanno scelto di dare spazio a giocatori meno utilizzati durante la stagione, con l’obiettivo di testare nuove soluzioni tattiche e concedere minutaggio ai giovani.

Per l’Atletico Madrid, il modulo scelto è un 5-3-2 che combina esperienza e freschezza. In difesa troviamo Lenglet e Giménez, mentre a centrocampo la regia è affidata a Koke. In attacco c’è Griezmann, affiancato da Carlos Martín, uno dei giovani più promettenti del club spagnolo.

Sul fronte Inter, invece, l’undici titolare vede Bisseck, Acerbi e Palacios a comporre la linea difensiva. A centrocampo spiccano i nomi di Darmian e Diouf sulle fasce, con Mkhitaryan in cabina di regia affiancato da Bovo e Luis Henrique. In attacco, spazio alla coppia formata da Bonny e Spinaccè.

Tra le novità più interessanti delle formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, c’è proprio la presenza dal primo minuto di Luis Henrique e Diouf, due profili giovani e in cerca di visibilità. Chivu punta su di loro per aumentare la velocità e l’imprevedibilità sulle corsie laterali. Dall’altra parte, Simeone mescola veterani e giovani, dando minuti preziosi a elementi finora poco utilizzati.

La Reconstruction Cup si trasforma così in un’occasione utile per entrambe le squadre: un test utile in vista dei prossimi impegni ufficiali, ma anche un’opportunità per mettere in vetrina alcuni giovani in attesa di una chance più importante. Le formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter confermano questa linea, offrendo una sfida interessante nonostante il contesto amichevole.

ATLETICO MADRID (5-3-2): 1 J. Musso; 18 Marc Pubill, 2 J. M. Giménez, 15 Lenglet, 3 Ruggeri, 21 Javi Galán; 4 Gallagher, 6 Koke, 11 Almada; 7 Griezmann, 12 Carlos Martin A disposizione: 33 M. De Luis, 26 Kostis, 38 O. Janneh, 39 Rajado, 40 Puric, 42 Javi Serrano, 43 C. Giménez, 46 Castillo, 59 J. Barrios, 65 Darío Frey, 66 Alegre Allenatore: Diego Simeone

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios; 36 Darmian, 17 Diouf, 45 Bovo, 22 Mkhitaryan, 11 Luis Henrique; 14 Bonny, 47 Spinaccè. A disposizione: 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 48 Zarate, 49 Maye, 50 Cinquegrano, 51 Kaczmarski, 52 Venturini, 53 Lavelli, 55 Agbonifo, 54 Marello. Allenatore: Cristian Chivu.