Formazioni ufficiali Cagliari Pisa, le scelte dei due allenatori per la sedicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Cagliari Pisa, le scelte dei due tecnici per la sedicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 a Marassi
Le formazioni ufficiali di Cagliari Pisa, match delle 12:30 e valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Pisacane e Gilardino:
FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI PISA
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Folorunsho, Adopo, Deiola; Esposito, Gaetano; Kılıçsoy
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.
