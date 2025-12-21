 Formazioni ufficiali Cagliari Pisa, le scelte dei due allenatori per la sedicesima giornata di Serie A
Esposito Cagliari

Formazioni ufficiali Cagliari Pisa, le scelte dei due tecnici per la sedicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 a Marassi

Le formazioni ufficiali di Cagliari Pisa, match delle 12:30 e valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Pisacane e Gilardino:

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI PISA

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Folorunsho, Adopo, Deiola; Esposito, Gaetano; Kılıçsoy

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

